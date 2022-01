«Gamin, Hollywood était un rêve impossible»

Célèbre pour son rôle de Cyclope dans les deux derniers «X-Men» en date, Tye Sheridan a réussi la transition entre l'enfant acteur dans des films avec Brad Pitt ou Matthew McConaughey à celui de comédien adulte. À 25 ans, le Texan est à l'affiche de «The Tender Bar», réalisé par George Clooney, sur Prime le 7 janvier 2022.

J’incarne J.R, un jeune qui grandit sans père et qui passe son temps dans le bar de son oncle. Malgré les épreuves, il ne perd jamais de vue son désir de réaliser ses rêves personnels et de carrière. Je me suis tout de suite senti très proche de mon personnage.

Comme lui, je viens d’une toute petite ville du Texas. Faire carrière dans le cinéma était mon désir d’enfant, mais Hollywood, c’était un rêve impossible quand on grandit loin de tout. Ma chance a été que Terrence Malick cherchait un gamin pour «The Tree of Life» aux côtés de avec Brad Pitt et de Jessica Chastain. Ce film se tournait à côté de chez moi. Il a remporté la Palme d’Or au festival de Cannes. J’avais 11 ans et ça tout changé.

L’ambiance était très familiale, mais nous avons tourné en plein cœur de la pandémie donc c’était beaucoup plus difficile pour Clooney de faire des plaisanteries. Acteurs et techniciens étaient masqués et nous avions même une visière devant le visage jusqu’au moment de démarrer devant les caméras. Pas pratique pour faire le clown (rire). George m’a quand même réservé quelques surprises.

Je suis dégoûté à jamais des pâtisseries à la fraise. Pour une séquence, j’ai passé sept heures à manger des brioches à la fraise. Nous avons refait la même scène sous plusieurs angles et, après sept heures, j’avais un tel mal à l’estomac que je n’ai rien mangé d'autre de la journée. Ben Affleck (ndlr: avec qui Tye partage l’affiche de «The Tender Bar») m’a dit que c’était mon erreur de jeunesse et que je devais apprendre à ne jamais manger quand on tourne. J’ai appris ma leçon (rire).

Mon objectif est de multiplier les expériences au cinéma pour apprendre et m’améliorer. D’ailleurs, Clooney m’a donné plein de conseils et m’a raconté ses expériences de débutant à Hollywood. Je ne suis pas acteur pour la gloire, ni la célébrité. Si je ne tourne pas ou que je ne suis pas en train de faire de la promo, je disparais des radars. Je laisse les soirées mondaines aux autres.

(L'essentiel/Henry Arnaud)