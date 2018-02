Josh Hartnett tourne le dos à la célébrité

Considéré comme le nouveau Brad Pitt dès ses premiers pas au cinéma, Josh Hartnett a cumulé les succès au box office, tels que «The Faculty», en 1998, «Pearl Harbor», en 2001, ou encore «Sin City», en 2005. Cependant, depuis qu'il est devenu papa, l'acteur de 39 ans n'a plus envie de jouer dans des superproductions hollywoodiennes. «Je n'ai aucun regret. On m'a tout offert et j'ai refusé beaucoup de projets, mais j'ai eu la carrière que je voulais. La plupart des gens ne comprennent pas qu'on puisse tourner le dos à la célébrité, mais à cette époque on me proposait sans arrêt la même chose», confie l'Américain dans Paris Match.

Aujourd'hui, le comédien préfère tourner dans des films indépendants, à petits budgets, comme «Oh Lucy!» dans lequel il incarne un professeur d'anglais à Tokyo. «Je suis plus ouvert aujourd'hui à ce que je refusais hier, car avoir des enfants change les priorités, explique Josh. Quand je tourne dans un film comme celui-là, je suis payé au tarif syndical. Je le fais pour la beauté du projet, mais il est très dur de gagner sa vie en enchaînant les films indépendants, il faudrait travailler non-stop. Or, je perçois à présent combien le temps est précieux. Je dois apprendre à être plus intelligent et plus nuancé dans l'approche de ma carrière».

Regardez la bande-annonce du film «Oh Lucy!», avec Josh Hartnett:

(L'essentiel)