Un remake des Aristochats avec de vrais chats

Disney n’allait quand même pas s’arrêter sur sa lancée! En fait, il se peut bien qu’aucun film original des studios n’échappe à son remake en live action. Après «Le Roi lion», carton au box-office pour lequel une suite est prévue, «La Belle et la Bête», «Aladdin» ou encore le récent «Cruella» avec Emma Stone, une pluie d’autres adaptations sont dans les tuyaux.

Alors que le tournage de «La Petite Sirène» avec Halle Bailey (Ariel) et Javier Bardem (le roi Triton) a débuté en février 2021 et se poursuit aux studios Pinewood, près de Londres, il a été confirmé qu’un remake du classique «Les Aristochats» (1970) était en cours de développement. Will Gluck («Pierre Lapin») et Keith Bunin («En Avant») sont sur le point d’écrire le scénario, a indiqué Variety. Le film doit se faire avec de vrais animaux, comme pour «La Belle et le Clochard», sorti en mars 2020 sur «Disney+».

À côté, ont déjà été annoncées des adaptations de «Pinocchio» (par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto), de «Peter Pan» (avec Jude Law en Capitaine Crochet), de «Blanche-Neige et les 7 nains», «Bambi», «Hercule», «Merlin l’Enchanteur»…

(L'essentiel/MaG)