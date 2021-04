«Jouer le rôle de Snoop Dogg, un grand moment»

Depuis huit ans, il enchaîne les seconds rôles aux côtés de stars comme Brad Pitt dans «War Machine». À 29 ans, Lakeith Stanfield était nominé aux Oscars dimanche pour «Judas And The Black Messiah», qui retrace la montée en puissance dans l'opinion publique de Fred Hampton, militant afro-américain membre des Black Panthers, mort en 1969 à 21 ans. Un film à voir sur Canal+.

Vous êtes l’un de ses acteurs que l’on a vus dix fois à l’écran sans rien savoir d’eux. Qui est Lakeith Stanfield?

J’ai grandi en grande banlieue de Los Angeles, à trois heures de voiture de Hollywood. J’ai toujours rêvé d’être acteur depuis que j’ai découvert le théâtre à l’école. J’aimais aussi la danse et tous les arts vivants. À 18 ans, je suis venu à Los Angeles avec 500 dollars (414 euros environ) en poche et j’ai galéré durant des années en survivant grâce à de petits jobs et en étant refusé à toutes les auditions. Ma chance a été de tourner un court métrage d’un pote étudiant qui a été remarqué dans des festivals. Et, du jour au lendemain, je me suis retrouvé assis à côté de Brad Pitt et d’Angelina Jolie. Mon rêve est devenu réalité il y a 5 ans et je vis désormais de la comédie.

Peut-on dire que Snoop Dogg a changé votre vie?

Snoop m’a fait connaître. L’incarner en 2015 dans «NWA» en a été un grand moment, c’est sûr. J’ai dû apprendre à rapper comme lui, changer ma façon de bouger, de marcher, de parler pour lui ressembler. Snoop était un gars plutôt timide à ses débuts.

Vous étiez nominé aux Oscars pour votre rôle dans «Judas And The Black Messiah». Comment résumer ce film basé sur une histoire vraie?

J’incarne Bill O’Neal, qui risquait 5 ans de prison pour s’être fait passer pour un officier fédéral en tentant de voler une voiture. Au lieu d’aller en prison, il accepte d’infiltrer les Black Panthers et donne des informations au FBI contre Fred Hampton, l’un des leaders de ce mouvement de libération des Noirs américains des années 1960. C’était important de raconter cette histoire dramatique à l’écran.

Quel a été le plus gros challenge?

Le plus difficile a été de le jouer sans le juger. Cela a été dur de laisser ma propre morale de côté et de ne pas le voir comme quelqu’un de mauvais. J’ai dû oublier mes préjugés et chercher à incarner l’homme, tout simplement. Je me suis battu contre cela durant tout le tournage et, d’une certaine manière, cela m’a aidé dans mon jeu de comédien en étant souvent mal à l’aise.

La série «Atlanta» dont vous êtes l’une des stars revient en fin d’année pour l’ultime saison. Allez-vous y participer?

J’ai trop hâte de retrouver Donald Glover, Zazie Beetz et le reste de l’équipe. Ces nouveaux épisodes ont pris plus de temps que prévu à arriver car chacun avait de multiples projets, puis la pandémie s’en est mêlée. Je n’ai rien le droit de divulguer, mais je sais que les fans sont impatients de savoir comment va se finir l’histoire de Darius, mon personnage.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)