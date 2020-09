Les appels au boycott de «Mulan» se multiplient

Le film «Mulan» de Disney, qui vient de sortir sur Disney+, fait l’objet d’appels au boycott visant à protester notamment contre le tournage de certaines scènes dans la région chinoise du Xinjiang, où Pékin est accusé de violations des droits des Ouïghours.

La superproduction de 200 millions de dollars, basée sur la légende d’une guerrière chinoise, avait déjà fait l’objet d’une controverse l’an dernier. Liu Yifei, la star sino-américaine, avait alors exprimé son soutien à la police de Hong Kong, accusée par le camp pro-démocratie de réprimer les manifestations.

Mais récemment, une nouvelle polémique a vu le jour. La semaine dernière, lors de sa diffusion sur la plateforme de streaming Disney+, les téléspectateurs ont remarqué que, dans le générique, Disney adressait des «remerciements particuliers» aux instances gouvernementales de la région du Xinjiang, située dans le nord-ouest de la Chine.

Parmi ces dernières figurent le bureau en charge de la sécurité publique de Turpan, une ville située à l’est du Xinjiang dans laquelle se trouvent plusieurs camps de rééducation politique de Ouïghours, selon des associations de défense des droits de l’Homme. Le département en charge du Parti communiste chinois dans cette région fait également l’objet de remerciements.

Avant même cette nouvelle polémique, des militants taïwanais, hongkongais et thaïlandais avaient lancé un mouvement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BoycottMulan. Baptisé «Milk Tea Alliance», il est le fruit de l’alliance de militants qui dénoncent l’autoritarisme de Pékin.

[Joshua Wong has encouraged a global boycott of Walt Disney Co's release "Mulan".]

Disney is under fire for filming parts of "Mulan" in Xinjiang province, where over one million Uighurs have been detained in internment camps.https://t.co/Q4TPCvstzJ #BoycottMulan pic.twitter.com/jFwedSIGkr