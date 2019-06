«À la maison, je chante dans ma salle de bains»

Après «Mamma Mia 2» l'an passé, l'actrice britannique enchaîne avec le nouveau film de Danny Boyle, «Yesterday» (en salle en Suisse romande le 3 juillet), qui imagine un monde où les Beatles n'auraient jamais existé.

Après «Mamma Mia 2» avec les chansons de Abba, vous voici dans «Yesterday» qui utilise des tubes des Beatles. Auriez-vous préféré être chanteuse plutôt qu'actrice?

Non. Je préfère la comédie, cela me donne davantage d'opportunités et me permet de chanter ou danser également devant des caméras. Ma grand-mère et mon père étaient comédiens et je suis actrice dans ma tête depuis l'âge de 5 ans. Je n'aurais jamais pu envisager autre chose comme carrière. Tourner un film musical, c'est le pied, cela associe tout ce que j'aime. À la maison, je chante quand je cuisine ou dans ma salle de bain. Cela me vient naturellement.

Vous avez passé le cap des 30 ans le 5 avril dernier. Qu'est-ce que cela change dans votre vie?

J'ai de moins en moins peur d'exprimer mes opinions ou de me lancer dans des projets, même si je dois me planter. À mes débuts, je voulais être parfaite. Le succès de «Downton Abbey» m'a permis d'être en sécurité dans ma carrière pendant plusieurs années. Avec l'arrêt de la série, j'ai décidé de me lancer des défis, comme de monter sur scène au théâtre dans le West End de Londres.

Vous aimez changer de style mais aussi de look, vos fans adorent vos transformations physiques. Qu'est-ce qui vous y pousse?

Mes parents m'ont toujours encouragé à essayer de nouvelles choses, à ne pas avoir peur de l'inconnu. Il en va de même avec mon apparence physique: blonde, châtain ou brune, je veux tout essayer. Cheveux longs ou courts... c'est génial de réaliser que l'on peut donner une autre vision de sa personne en changeant de look. Tous les jeunes devraient s'essayer à 400 styles avant de trouver celui qui leur convient.

Vous êtes amoureuse de Matt Smith, connu pour ses rôles dans les séries «Doctor Who» et «The Crown». À quand le mariage?

Mon mariage? Rien de prévu. Je pense que la relation amoureuse est plus importante qu'un bout de papier officiel. Avoir une famille pour partager sa vie, voilà la notion qui m'importe.

(L'essentiel)