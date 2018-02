Quand la muse chamboule la vie d’un couturier

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) et sa sœur Cyril (Lesley Manville) règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock.

Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes. Jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma (interprétée par la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps) ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.





Vicky Krieps brillante

«Phantom Thread» sera l’un des grands prétendants aux prochains Oscars, puisque le film a été nominé six fois au total, pour le meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice secondaire, meilleur réalisateur, meilleure musique de film et meilleure création de costumes. Aux manettes du long métrage, on retrouve Paul Thomas Anderson, réalisateur de «There Will Be Blood», «Magnolia» ou «Boogie Nights».



Seul comédien détenteur de trois Oscars du meilleur acteur, pour «My Left Foot», «There Will Be Blood» et «Lincoln», Daniel Day-Lewis a annoncé mettre un terme, à 60 ans, à sa carrière d’acteur. «Phantom Thread» devrait donc être son dernier film. L’actrice luxembourgeoise Vicky Krieps donne ici brillamment la réplique à l’acteur britannique, après avoir évolué aux côtés d’Emma Watson en 2016 dans le film «Colonia».



• «Phantom Thread». De Paul Thomas Anderson. Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Sortie le 14 février.

(L'essentiel)