Robbie Amell est devenu acteur «pour le fric»

Connu pour avoir joué dans la série «The Flash», l’acteur canadien Robbie Amell, 33 ans, est à l’affiche du film «Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City».

Est-il vrai que vous êtes incollable sur l’univers de «Resident Evil»?

Robbie Amell: Je suis dingue de jeux vidéo et j’ai passé des heures, voire des nuits à m’y amuser. J’étais donc prêt à tous les sacrifices pour un rôle dans ce long métrage. Le plus dingue en tournant «Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City» est que les décors sont les répliques parfaites du jeu. La station de police et la Spencer Mansion sont identiques au point que j’avais l’impression d’entrer vraiment dans le jeu vidéo.

Vous êtes aussi sur Amazon Prime dans la série «Upload» dont une seconde saison est annoncée pour 2022…

Je suis fasciné par les rôles futuristes. J’y incarne Nathan qui, à sa mort, est téléchargé dans une version informatique du paradis où son âme continue à vivre. Si je le pouvais j’adorerais me transporter dans ma jeunesse. J’ai commencé à jouer la comédie à l’âge de 6 ans et j’ai connu une multitude d’expériences. Je n’ai pas su apprécier ces moments à l’époque.

Pourquoi?

Quand j’étais jeune, ma seule passion était de jouer au hockey sur glace, comme beaucoup de Canadiens. Mes parents m’ont incité à faire des publicités puis des auditions pour des feuilletons pour gagner du fric et payer mes études. Adolescent, j’allais m’inscrire à l’Université à Toronto, mais au lieu de cela je suis parti pour Los Angeles et ma vraie carrière de comédien a démarré ainsi. On peut donc dire que je suis devenu acteur pour l’argent (rire).

(L'essentiel/Recueilli par Henry Arnaud)