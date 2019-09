Sean Bean en a marre de mourir à l'écran

Après avoir été décapité dans «Game of Thrones», criblé de flèches pour «Le Seigneur des Anneaux», empoisonné dans «Blanche-Neige» ou encore enterré vivant dans «Black Death», Sean Bean détient un record impressionnant de morts à l'écran. À tel point qu'il refuse désormais de jouer dans un film si son personnage est destiné à mourir. «Je refuse les scènes de mort, maintenant», a-t-il affirmé dans une interview accordée au journal britannique The Sun.

«Les gens finissaient par deviner que mon personnage allait mourir juste parce que c'est moi qui l'interprétait. Il fallait que je mette un terme à tout ça et que je commence à survivre», déclare l'acteur, qui regrette que son passage dans «Game of Thrones» ait été de si courte durée. «Une fois, on m'a même dit: "On va tuer ton personnage", et j'ai dit "Oh non!". Alors ils m'ont répondu "D'accord, mais est-ce qu'on peut te blesser très fort?", et j'ai accepté. Tant que je reste en vie!».

En 2014, une pétition a même été lancée par les internautes baptisée «Ne tuez pas Sean Bean», pour mettre fin à cette série noire.

