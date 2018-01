Quels films ont cartonné en 2017 au Luxembourg?

C'est devenu une bonne habitude. Le «Star Wars» de fin d'année casse la baraque, même s'il ne parvient pas à se hisser sur le podium, puisqu'il n'est seulement sorti que quinze jours avant la fin de l'année. Quatrième film le plus vu au Grand-Duché l'an passé, «Star Wars: The Last Jedi» a d'ailleurs déjà dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde en trois semaines d'exploitation.

Les 10 films les plus vus en 2017



1. «Beauty and the Beast»

2. «Fast & Furious 8»

3. «Despicable Me 3»

4. «Star Wars: The Last Jedi»

5. «Fifty Shades Darker»

6. «The Boss Baby»

7. «Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge»

8. «La La Land»

9. «Coco»

10 «Fack Ju Göhte 3»

Outre ce huitième opus de la saga, Disney place trois autres films dans le top 10: «Beauty and the Beast», qui est le long métrage le plus vu en 2017 au Luxembourg, mais également «Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge» (7e) et le dernier Pixar, «Coco» (9e malgré une sortie tardive, le 29 novembre).

Les films d'animation ont la cote

Un autre huitième opus, celui de la saga à succès «Fast & Furious» (Sony), décroche la deuxième place du classement des films les plus vus l'année dernière au Grand-Duché. Les films d'animations restent, de leur côté, des valeurs sûres, avec «Despicable Me 3» (Sony) qui se classe 3e et The Boss Baby» (Fox), 6e.

Enfin, le second volet de l'adaptation littéraire «Fifty Shades Darker» (Sony), la comédie musicale lumineuse «La La Land» (Belga) et la comédie allemande «Fack Ju Göhte 3» s'emparent respectivement de la 5e, 8e et 10e place de ce classement.

«Fast & Furious 8»



«Despicable Me 3»



«Star Wars: The Last Jedi»



(Cédric Botzung/L'essentiel)