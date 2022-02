Outre Channing Tatum qui s’est juré qu’il ne regarderait jamais de films Marvel, plusieurs grands réalisateurs ont déclaré qu’ils ne réaliseraient pas de long métrage tiré de comics. Parmi eux, Roland Emmerich, dont le dernier film catastrophe «Moonfall» vient de sortir, Martin Scorsese, qui a affirmé que les films Marvel n’étaient pas du cinéma, ou encore Steven Soderbergh.

Dans une interview récente pour The Daily Beast, le cinéaste américain de 59 ans a expliqué qu’il n’était pas intéressé par cet univers «peu crédible»: «Je ne suis pas un snob, je ne prétends pas du tout que ça soit d’un niveau inférieur, a-t-il assuré. Mais pour la plupart de ces films, j’ai du mal à comprendre leur monde. À part le fait qu’on peut courber le temps, défier la gravité et tirer des rayons laser avec ses doigts, il n’y a pas de baise. Personne ne baise! Je ne saurais pas comment écrire de personnages dans un univers où ça n’existe pas.»

Réalisateur de «The Suicide Squad» ou des «Gardiens de la Galaxie», qui vont bientôt tirer leur révérence, James Gunn n’a pas tardé à réagir aux propos du directeur de la saga «Ocean’s». Il lui a répondu sur Twitter, avec à l’appui des clichés où l’on voit notamment Margot Robbie ou John Cena au pieu. «Avec tout le respect que je vous dois, Steven Soderbergh, certains baisent», a-t-il écrit.

With all due respect, Steven Soderbergh, some people are fucking. pic.twitter.com/vPFQkXqLJJ — James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2022

«Mes films, ceux de Zack Snyder, de Richard Donner, de Chloé Zhao et de Tim Miller sont les premiers qui me viennent en tête», a ajouté James Gunn, tout en précisant qu’il était vrai que le sexe semblait inexistant dans beaucoup d’adaptations de comics, et que la remarque de Steven Soderbergh n’était pas infondée. «Le sexe n’est pas nécessaire dans chaque histoire, a poursuivi James Gunn sur sa lancée. Mais avoir un univers cinématographique entier aseptisé et sans sexe est un déni de qui nous sommes en tant qu’êtres humains.» Voilà qui est dit!

(L'essentiel/MaG)