«Parasite» grand vainqueur, Brad Pitt récompensé

Le film «Parasite» du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho est entré dimanche dans la légende des Oscars en devenant le premier long métrage en langue étrangère à obtenir le prix du meilleur film. «On dirait qu'un moment très important dans l'histoire est en train de se jouer», s'est exclamée sur scène la productrice du film, Kwak Sin-ae. «Parasite» a déjoué de façon fracassante les pronostics qui voyaient un couronnement pour «1917», du Britannique Sam Mendes. Signe de l'engouement des professionnels, le film a aussi reçu l'Oscar du meilleur scénario original, tandis que Bong Joon-ho a été sacré «meilleur réalisateur».

Le palmarès des principales catégories



- Meilleur film: «Parasite»

- Meilleur réalisateur: Bong Joon-ho («Parasite»)

- Meilleure actrice dans un rôle principal: Renée Zellweger («Judy»)

- Meilleur acteur dans un rôle principal: Joaquin Phoenix («Joker»)

- Meilleur film international: «Parasite»

- Meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern («Marriage Story»)

- Meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt («Once Upon a Time... in Hollywood»)

- Meilleur film d'animation: «Toy Story 4»

Mélange de thriller, de comédie familiale déjantée et de satire sur les inégalités sociales, il a également été primé dans la catégorie du «meilleur film international». «Je suis très heureux d'être le premier lauréat sous cette nouvelle appellation. J'applaudis et je soutiens la nouvelle orientation que ce changement de nom symbolise», a déclaré le réalisateur, qui s'exprimait en coréen via une interprète. L'Académie des Oscars, vivement critiquée pour le manque de diversité dans ses choix, a manifestement entendu le réalisateur sud-coréen, qui avait déjà reçu la Palme d'or au festival de Cannes, l'an dernier.

Maigre moisson pour Tarantino

Donné comme le grand favori de cette 92e édition, «1917», film sur l'équipée de deux jeunes soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, construit comme un plan séquence long de deux heures, doit se contenter de trois prix: l'Oscar de la meilleure photographie pour Roger Deakins, et deux autres dans des catégories techniques (son et effets spéciaux). Vive déception également pour le très respecté Martin Scorsese dont le thriller politico-mafieux produit par Netflix, «The Irishman», repart bredouille malgré dix nominations.

Maigre moisson enfin pour Quentin Tarantino, qui jouait pourtant à domicile avec «Once Upon a Time... in Hollywood», ode à son enfance à Los Angeles et au cinéma. Le film repart avec seulement deux Oscars au total, dont un à Brad Pitt en tant que second rôle aux côtés de Leonardo DiCaprio. L'Académie a privilégié les grands favoris du côté des comédiens. C'est Joaquin Phoenix qui a été désigné meilleur acteur pour son rôle choc de «Joker» sombrant dans la folie et le meurtre, tandis que Renée Zellweger a reçu comme prévu la statuette dorée dans la catégorie meilleure actrice pour son incarnation de Judy Garland dans «Judy».

(L'essentiel/afp)