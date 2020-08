Elle Fanning aime se sentir totalement détruite

Elle a beau n’avoir que 22 ans, la comédienne américaine a déjà joué dans près de 40 films. Des rôles dans lesquels elle aime s’investir à fond, tout en gardant les pieds sur Terre.

Vous incarnez Molly, une jeune femme qui s’occupe de son père dément. Et si ça arrivait vraiment dans votre famille?

Oh, c’est une idée très effrayante. Je pense beaucoup maintenant aux personnes qui vivent cela. La mère d’un ami proche est atteinte de démence. Il prend soin d’elle et doit sacrifier beaucoup de choses à cause de ça. C’est bien que ce film mette la démence devant les yeux des gens, qui souvent, ignorent ce que c’est.

Quelle est votre relation avec votre famille?

Nous sommes très liées. Je vis toujours avec ma mère et ma grand-mère! Ma famille est ma vie.

Est-ce que ça secoue, une telle expérience, un tournage si dur émotionnellement?

Oui. Mais c’est quelque chose que j’aime. Me sentir complètement détruite. Dans les films donc! Après les scènes les plus intenses avec Javier Bardem, on se sentait très fiers de l’avoir fait.

Vous êtes si jeune et avez déjà joué dans tant de films: avez-vous l’impression parfois d’être plus âgée?

Non, vous savez, le cinéma fait simplement partie de ma vie. À côté, je suis allée dans une école normale, à des fêtes, au bal… Les hormones, les petits copains, j’ai connu tout ça! Mais les films sont tout pour moi, et le métier d’actrice m’a beaucoup façonnée.

N’avez-vous jamais voulu être dans un film de super-héros?

Il y a eu des discussions à ce sujet une fois il y a longtemps. Je suis quelqu’un qui aime essayer de nouvelles choses, alors pourquoi pas. Il faut juste que l’approche soit intéressante.

La représentation des femmes au cinéma a-t-elle changé?

C’est vrai que j’ai joué beaucoup de personnages complexes. Alors je dirais que oui, il se passe quelque chose. De plus en plus de femmes dirigent et produisent, elles ont une voix et elles sont entendues.

(L'essentiel/Catharina Steiner)