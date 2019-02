Coproduit par «Doghouse Films», la société basée à Differdange, le film «Pachamama» n'a pas remporté de trophée, vendredi soir, lors de la 44e cérémonie des César. Nommée dans la catégorie «Meilleur film d'animation», la coproduction luxembourgeoise, qualifiée «d'éblouissante» et de «bijou de cinéma» par la critique, est donc rentrée bredouille de Paris.

Sur Netflix en juin



Sorti dans les salles en décembre 2018 et disponible sur Netflix en juin 2019, «Pachamama» a été réalisé par l'Argentin Juan Antin et coproduit en France, au Canada et au Luxembourg par la société «Doghouse Films» basée au 1535, à Differdange, où une trentaine de personnes ont travaillé sur ce projet durant quatorze mois.

L'Académie des César a décidé d'attribuer son trophée à «Dilili à Paris» du Français Michel Ocelot. L'autre film en lice pour le César du «Meilleur film d'animation» était une production à gros budget, «Astérix: Le Secret de la potion magique», d'Alexandre Astier.

«Une source de motivation pour l'avenir»

«Nous avons suivi la cérémonie devant la télé, sans stress particulier, a confié à L'essentiel David Mouraire, directeur administratif et financier chez «Doghouse Films». Être nommé aux César était une belle surprise, donc nous n'avons pas été trop déçus de ne pas obtenir un César. Notre film avait un vrai potentiel mais "Dilili à Paris" est aussi un excellent film».

S'il estime qu'obtenir un trophée aurait permis de faire encore plus d'entrées en France ou de ressortir le film sur les écrans luxembourgeois, David Mouraire ne boude pas son plaisir: «Cela a été une très belle aventure et une source de motivation pour l'avenir». «Doghouse Films» ne manque pas de projets. La société basée à Differdange collabore par exemple au prochain long métrage d'animation d'Ari Folman «Where is Anne Frank», une adaptation du célèbre «Journal d'Anne Frank».

(pp/L'essentiel)