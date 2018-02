Jean Dujardin confirme un troisième «OSS 117»

Jean Dujardin a fait de très nombreux heureux, lundi soir. Invité de «Quotidien» sur TMC, le comédien a confirmé avec un «oui» clair et franc que «OSS 117 III» est actuellement en préparation, toujours avec le réalisateur Michel Hazanavicius aux manettes.

Cela faisait de nombreux mois que les fans des aventures déjantées de l'espion français Hubert Bonisseur de La Bath attendaient cette bonne nouvelle. Leur vœu est désormais exaucé.

«OSS 117, le Caire nid d'espions» (2006) et «OSS 117, Rio ne répond plus» (2009) avaient été des cartons cinématographiques avec, respectivement, 2,2 et 2,5 millions de spectateurs en France. Les dates de tournage de «OSS 117 III» n'ont pas été précisées par Jean Dujardin, pas plus que celle de sa sortie.

Un extrait savoureux de «OSS 117, Rio ne répond plus»

Une scène de «OSS 117, le Caire nid d'espions»

(L'essentiel/ls)