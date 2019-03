«Vivre en Amérique? Plutôt me tirer une balle!»

Bientôt à l'affiche de «Men in Black: International» et de «Alex, le destin d'un roi», Rebecca Ferguson continue, malgré son succès à Hollywood, de mener une vie modeste dans un village de pêcheurs scandinave. La pétillante actrice suédoise de 35 ans se livre sans langue de bois.

Est-ce que votre expérience de danseuse vous aide à jouer devant la caméra?



Je suis très consciente de mon corps et de la façon dont je bouge. À mon avis, on possède naturellement cette aptitude ou pas. Je n'ai jamais eu d'entraînement professionnel de danseuse. Je sais qu'on peut lire ça quelque part sur Wikipedia mais mon profil raconte aussi que je suis apparentée à Sarah Ferguson, la duchesse d'York!



Et…



J'aime la danse depuis toute petite et j'ai donné des leçons de tango argentin. Ma mère m'a tout appris. Elle me faisait me tenir droite, déambuler avec un livre en équilibre sur la tête et marcher comme une ballerine. Il est probable que tout ça me revienne automatiquement quand je fais des cascades pour Mission : Impossible». Sur le tournage de «Men in Black : International», j'ai participé à des scènes de combat. Le coordinateur des cascades m'a demandé de le faire probablement à cause de ça.



Comment vivez-vous votre célébrité ?



Les gens ont commencé à me reconnaître après que j'ai eu mon premier enfant et décidé d'emménager dans un village de pêcheurs en Suède. J'avais alors choisi avec ma famille cette façon de vivre et j'ai réussi à la maintenir depuis. Je mène une existence très modeste et je ne suis pas sur les réseaux sociaux.



Pourquoi avez-vous choisi de vivre ainsi ?



J'adore la simplicité, retrouver l'océan en rentrant chez moi et pouvoir me promener en toute tranquillité. Ma vie n'est pas remplie de paparazzis et je peux faire ce que je veux. Les gens ne me reconnaissent pas et si c'est le cas, ils demandent juste un selfie et se montrent très respectueux. C'est une existence agréable et chaleureuse. Désolée, mais je ne pourrais pas vivre en Amérique. Je préférerais me tirer une balle!



Avez-vous aussi fait ce choix pour vos enfants ?



Oui, il m'a semblé naturel lorsque j'ai eu mon fils (Isac, 12 ans) avec mon partenaire il y a toutes ces années. Nous formions une famille très heureuse et je n'avais pas envie de casser la routine de mon fils. Si mon ex et moi étions encore ensemble aujourd'hui, on continuerait à voyager pour mon travail comme je le fais aujourd'hui avec Saga et Rory (sa fille, née l'été dernier, et son nouveau mari).



