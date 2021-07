«J’avais le visage tordu et de la bave qui coulait»

«Oh Virginie, je ne t’avais pas reconnue», lance Paul Verhoeven, en anglais, en croisant son actrice entre deux interviews. «Mais Paul, tu ne me reconnais jamais! Tu sais, j’ai joué Benedetta, la nonne, dans ton dernier film!» répond l’intéressée. Peu après, nous voilà installés face à elle sur le balcon d’un hôtel cannois pour quelques minutes de tête-à-tête.

Comment allez-vous Virginie Efira?

Plutôt pas mal! Je suis arrivée hier de Paris où il faisait très gris, je me demandais où était l’été et il est ici!

Avant même d’avoir été présenté, «Benedetta» est déjà catalogué comme film sulfureux, qui pourrait faire scandale: qu’en pensez-vous?

C'est surtout un film très surprenant. C'est l'œuvre d'un génie libre, qui touche les limites et qui ne se demande pas s'il va heurter la sensibilité des gens.

Le tapage médiatique: vous aimez ou ça vous saoule?

L'uniformité m'ennuie. Il faut être surpris dans l'existence, parfois même agressé! Artistiquement, donc. Vouloir choquer me semble un geste un peu vide, mais des gens qui s'excitent pour un film, c'est merveilleux, ça veut dire qu'on est vivants!

Comment avez-vous abordé les scènes de crise, quand Benedetta est possédée?

C’est difficile de répéter dans son salon chez soi car il faut hurler dans tous les sens, mais j’ai imaginé la colère qu’elle ressentait. Ça passe par le corps, j’avais le visage tordu, je me suis mise à baver… C’est sûr qu’on ne se présente pas sous notre meilleur jour!

Et les scènes de nu?

Le rapport à soi-même n’est jamais facile. Même quand je crois que je maîtrise ma pudeur, elle revient comme une vague. Mais avec Paul Verhoeven, impossible de se sentir mal à l’aise ou instrumentalisée. Une scène d’amour peut d’ailleurs durer deux jours de tournage! On ne cherche pas juste l'érotisme. Le truc le plus intéressant, c'était de jouer une vierge à 40 ans - ce n'est quand-même pas courant - qui découvre que son corps existe.

Racontez votre Cannes à vous..?

C’est drôle, je suis venue plein de fois quand je n’avais rien à y faire. J’ai essayé de croiser des gens connus, de rentrer dans des soirées... Je sortais beaucoup plus! Je ne voudrais pas devenir rasoir maintenant que j’ai un film en compétition, mais je suis plus sage. C’est un peu dommage.

La montée des marches reste-t-elle un moment fort dans une carrière?

Pas forcément. Ce n’est pas quand je me suis mariée à 22 ans que j’ai été le plus amoureuse de mon mari, ni à l’enterrement d’un proche que je me suis sentie le plus triste. C’est pas toujours au moment clé que les émotions sont les plus fortes, car on est tellement dedans qu’on ne se rend pas compte de ce qui se passe.

(L'essentiel/Marine Guillain à Cannes)