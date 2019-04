Le phénomène «After» débarque sur grand écran

Pas d’histoire de coups de fouet et de sadomasochisme dans «After». Mais les ressemblances avec «50 Nuances de Grey» sont bien là. D’ailleurs, l’auteur des romans a confié que la trilogie d'E.L. James avait été source d’inspiration. En 2013, Anna Todd écrit une fanfiction sentimentale sur son smartphone sous forme de SMS littéraires et la publie sur l’app Whattpad. Son personnage de voyou tatoué est inspiré du chanteur Harry Styles tandis que la jeune fille à la vie bien rangée, c’est elle-même. Le texte est téléchargé plus d’un milliard de fois et donne lieu à cinq tomes imprimés.

«After - Chapitre 1»



De Jenny Gage. Avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin.

Sortie au Luxembourg: mercredi 17 avril

Au cinéma, Tess est incarnée par Josephine Langford. Le film commence lorsque la gentille fille sage, studieuse et vierge bien sûr entre à l’université. Sa coloc déjantée l’embarque à une fête où ça picole en jouant à «Action ou vérité». Tess refuse de séduire Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), beau gosse provocateur. Mais leur rencontre n’est que le début d’une histoire d’amour passionnelle, qui va faire découvrir à Tess des émotions jamais ressenties.

«After», c’est la romance type pour adolescents. Du premier baiser dans un lac enchanteur jusqu’à la dispute sous la pluie, tous les clichés banals y figurent. C’est fleur bleue et franchement très gentillet: la scène de sexe est balayée en moins d’une minute et Hardin, décrit dans le résumé comme «grossier et cruel», se révèle être un garçon super, en réalité à peine plus tourmenté que vous et moi.

(L'essentiel)