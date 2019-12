John Boyega avait «envie de se tirer» de Star Wars

John Boyega campe pour la dernière fois Finn dans «L'Ascension de Skywalker», actuellement au cinéma. Grâce à ce rôle, l'acteur britannique de 27 ans se sent plus fort pour affronter le showbiz.

Êtes-vous triste de dire adieu à «Star Wars» ?

John Boyega: Les gens avec qui j'ai passé huit ou neuf mois par an à bosser sur chaque épisode vont me manquer. Je leur ai dit: «Je vous aime les gars, mais j'avais envie de me tirer!» Je me réjouis de pouvoir faire maintenant ce dont je rêvais en tournant cette franchise, c'est-à-dire travailler avec des cinéastes comme Jordan Peele ou Steve McQueen.

Était-ce dur de tourner dans le désert jordanien?

Pas trop pour cet épisode parce que j'avais l'habitude. Par contre, «Le Réveil de la Force» avait été horrible. Je tournais sous le soleil dans mon costume de Stormtrooper et mes fesses étaient en feu! Cette fois, j'étais en meilleure condition physique et plus fort. Manifestement, je suis aussi plus mûr et compétent aujourd'hui.

Où en est Finn dans cet épisode?

Il devient sûr de lui et n'a plus d'autre choix que de lutter pour la Résistance. Finn est passé d'un Stormtrooper dont on avait lavé le cerveau à ce gars courageux qu'il est aujourd'hui. À mes yeux, le parcours de ce personnage est le plus humain de la franchise.

Qu'est-ce qui vous a surpris en bien chez vous en jouant ce rôle?

L'aspect physique. J'ai fait des tonnes de trucs dont je me sentais incapable. L'entraînement pour cet épisode a été le plus dur de tous. J'ai dû apprendre à monter à cheval, mais en plus à guider l'animal à toute allure et au milieu d'explosions.

Comment gérez-vous les trolls et autres fans toxiques de la saga?

J'ai peut-être eu de la chance, parce que le teaser pour «Le Réveil de la Force» avait provoqué une telle réaction que ça ne pouvait pas être pire ensuite! Cette expérience m'a endurci parce que maintenant, je suis quelqu'un qui peut vivre sa vie sous le regard du public et n'a peur de personne.

(L'essentiel)