Tom Cruise présente le nouveau «Top Gun»

Le public a été enchanté par la surprise: Tom Cruise s'est rendu jeudi au Comic-Con de San Diego afin de présenter pour la première fois la bande-annonce de «Top Gun: Maverick», la suite du très populaire film de 1986. «Vous avez tous posé la question pendant de longues années... Je voyage à travers le monde, des gens me disent: pourquoi vous n'en faites pas un autre, quand allez-vous faire un autre» Top Gun? a lancé la star hollywoodienne lors de la 50e édition de cet immense festival mettant à l'honneur la culture pop.

«34 ans, vous avez été très patients avec moi et j'ai senti que c'était ma responsabilité de le faire enfin pour vous», a ajouté Tom Cruise. Dans la bande-annonce, on peut voir le pilote Pete «Maverick» Mitchell, joué par Tom Cruise, refuser de prendre sa retraite bien qu'il n'ait pas réussi à prendre du galon. On le voit aussi sur sa moto, portant sa fameuse veste en cuir et ses lunettes de soleil.

Les scènes montrant les avions s'élancer depuis un porte-avions sont «toutes vraies» et résultent d'un étroit travail avec des responsables de l'armée, a expliqué Tom Cruise. «Je voulais vraiment vous donner à tous l'expérience de ce à quoi ça ressemble d'être à l'intérieur de cet avion. C'est une lettre d'amour à l'aviation», a-t-il ajouté. Le premier Top Gun n'avait pas fait l'objet de critiques dithyrambiques mais avait été un énorme succès populaire, faisant de Tom Cruise une star. «Top Gun: Maverick» doit sortir à l'été 2020.

(L'essentiel/nxp/afp)