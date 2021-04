Une actrice de «Harry Potter» meurt à 52 ans

Les amateurs de la saga «Harry Potter» se rappellent de son rôle de Narcissa Malefoy, mère de Draco Malefoy, dans les trois derniers épisodes. L'actrice britannique Helen McCrory, également présente dans la série «Peaky Blinders», est décédée à l'âge de 52 ans.

C'est son mari, le comédien Damian Lewis premier rôle dans «Homeland» et «Billions» qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter: «J'ai le cœur brisé en vous annonçant qu'après un combat héroïque contre le cancer la belle et puissante Helen McCrory est décédée en paix à la maison entourée de sa famille et de ses amis».

«Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu nous l'aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l'avoir eu dans nos vies. Elle a tellement brillé. Pars maintenant, petite, dans les airs, et merci», a-t-il poursuivi dans un message poignant.

Née à Londres, d'abord actrice de théâtre, elle s'est fait connaître au début des années 2000 en jouant dans «Entretien avec un vampire» et «La Vengeance de Monte-Cristo» notamment. Son rôle le plus marquant a été dans «The Queen», long-métrage qui l'a vu camper la femme de Tony Blair. Les fans de James Bond auront également remarqué son apparition dans «Skyfall». Helen McCrory était la maman de deux enfants nés en 2006 et 2007.

(th/L'essentiel)