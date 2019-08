«Ne pas être sexualisée est crucial pour moi»

Vanessa Kirby souhaite changer l'image des femmes dans les films d'action et refuse d'être sexualisée dans ses rôles. La comédienne britannique de 31 ans s'est confiée à «L'essentiel».

Êtes-vous surprise d'incarner «une des femmes les plus dures et badass» qu'Hobbs ait jamais rencontrées?

(Rires) C'est ridicule, n'est-ce pas? Notre intention était d'essayer de créer une femme dans cet univers très masculin, aussi capable que ces hommes et qui puisse se battre toute seule. Une femme

qui n'ait pas besoin d'être sauvée par les mecs.

Non. Quand le réalisateur David Leitch m'a proposé ce rôle et j'ai rencontré Dwayne Johnson, nous nous sommes demandés: «Comment peut-on incorporer une présence féminine dans ce monde très masculin pour changer les choses et que cela ne ressemble pas aux films d'il y a dix ans?» Et on a tenté de créer quelque chose qui aille dans ce sens.

Recherchez-vous activement des rôles dans des films d'action désormais?

Non, tout le contraire! Tenter de faire des choses aussi différentes que possible a toujours été le but du jeu. J'ai commencé par le théâtre donc l'idée de jouer dans une superproduction avec ces

gars ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Mais soudain, il est devenu important de représenter les femmes aujourd'hui. Vous pouvez en parler autant que vous voulez mais à moins d'agir, rien ne va changer.

Ne pas être sexualisée dans ce genre de film, quelle importance pour vous?

Cruciale. J'évite d'être objectivée, comme dans les différents genres de film que j'ai fait par le passé. L'impression que mon personnage donne, la façon dont elle s'habille, était essentielle dans ce film. Elle ne porte pas des robes sexy traditionnelles et n'est pas juchée sur des talons hauts.

S'intégrer dans cette atmosphère très masculine, facile pour vous?

Non! Ces acteurs sont tellement masculins et c'est un environnement de mâles dominants mais ils m'ont permis de faire mon truc. J'ai voulu créer un personnage qui soit un peu comme un homme hétéro et se glisse entre eux tout le temps, une présence totalement imperturbable.

(L'essentiel)