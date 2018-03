Tout Hollywood ne parle plus que de lui depuis quelques mois. A 22 ans, Timothée Chalamet est la nouvelle coqueluche du cinéma américain. Rencontre avant la sortie d'«Hostiles», ce mercredi.

Le réalisateur Scott Cooper a révélé que vous êtes le seul acteur qu’il a poussé à auditionner avant de vous donner votre rôle dans «Hostiles», exact?

Timothée Chalamet: C’est vrai et j’en suis fier. Auditionner et se battre pour obtenir un rôle, c’est la base du métier d’acteur. Scott a écrit tous les personnages principaux de ce film en pensant à Christian Bale, Ben Foster et le reste de la distribution. J’ai 22 ans et encore tout à prouver avant qu’on écrive une histoire pour moi, si cela arrive un jour.

N’est-ce pas difficile de ne pas attraper la grosse tête avec tout ce succès rapide?

J’espère bien que quelqu’un me mettra une gifle si j’attrape la grosse tête (rires). La moitié de ma famille est composée d’artistes, alors j’ai appris très jeune à garder la tête froide, car le succès n’est jamais garanti. On peut m’adorer aujourd’hui et me fermer les portes des studios de cinéma dans quelques mois.

Vous êtes devenu la jeune coqueluche d'Hollywood avec un seul film, «Call Me By Your Name». Pas peur d’être enfermé dans les rôles de jeunes gays?

Non! Le scénario de ce film est la plus belle chose que l’on m’ait donnée à lire. Elio a 17 ans et se cherche comme beaucoup d’ados. Tous les jeunes y font face d’une manière ou d’une autre.

Que dire des stars qui disent être fans de vous?

C’est dingue! Quand Meryl Streep m’a pris par la main pour me présenter à d’autres artistes aux Oscars, j’ai cru rêver.

(L'essentiel)