C’est parti pour dix jours de Lux Film Fest

Cette année, le Lux Film Fest avait exceptionnellement été lancé dès le 1er février, avec la projection en avant-première de «Phantom Thread», film six fois nominé aux Oscars, avec la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps. Mais c’est demain soir que cette huitième édition sera officiellement ouverte, avec la projection de «The Breadwinner».



Coproduction luxembourgeoise, ce film d’animation nominé aux Oscars, et qui a déjà remporté un Annie Award aux États-Unis, possède un ancrage local, ayant été façonné en majeure partie au Grand-Duché par Melusine Productions et au Studio 352. Et le film de Nora Twomey peut s’appuyer, avec Angelina Jolie, sur une marraine de choc.



Côté programmation, ce huitième Lux Film Fest sera marqué par plusieurs temps forts. Le nouveau long métrage de Gus Van Sant, «Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot», sera ainsi présenté en exclusivité, hors compétition, à l’instar du dernier film avec Charlize Theron, «Tully». Présenté lors de la dernière Berlinale, le nouveau film de Wes Anderson, «Isle Of Dogs», sera projeté en clôture du festival. Lors de la soirée de remise de prix, ce sera «The Death of Stalin».



Une offre variée pour tous les cinéphiles, à savourer dix jours durant, dans différents lieux phares de la capitale.



«Lux Film Fest»

Du 22 février au 4 mars.

Infos: www.luxfilmfest.lu

(L'essentiel)