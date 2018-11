Viggo était «paniqué» à l'idée de jouer Aragorn

Viggo Mortensen a incarné le célèbre Aragorn dans l'adaptation cinématographique de Peter Jackson des romans fantastiques de J. R R. Tolkien. Le rôle avait pourtant été d'abord attribué à Stuart Townsend avant que le réalisateur ne change d'avis après quelques jours de tournage.

«Pour Le Seigneur des Anneaux, j'ai remplacé un acteur alors qu'ils avaient déjà commencé le tournage. Ils répétaient depuis des mois et avaient développé plein de compétences spécialement pour ces films. Ils avaient inventé l'elfique, s'étaient entraînés à l'épée, à l'équitation et tout ça», s'est rappelé l'acteur américano-danois dans une interview pour Collider.

«Moi j'étais un peu paniqué. Après avoir dit oui, dans l'avion, pendant un vol de 13 heures, j'ai commencé à lire et je me suis dit: "Eh bien, c'est pas rien !". Je n'avais pas lu le Seigneur des anneaux, mais dans mon enfance on m'avait raconté des histoires sur les Vikings et les sagas nordiques et il y avait quelque chose de familier.»

«Cela m'a ouvert beaucoup de portes»

Heureusement pour Viggo Mortensen, ses premières scènes étaient toutes des scènes d'action, ce qui lui a permis de se familiariser avec les exigences physiques du rôle avant de s'affairer aux scènes de dialogue.

L'acteur de de 60 ans a également expliqué que son fils Henry, âgé de 11 ans à l'époque, lui avait reproché d'avoir accepté ce rôle, même si aujourd'hui, il ne regrette rien: « Et évidemment, je suis content de l'avoir fait, a-t-il déclaré en souriant. Cela m'a ouvert beaucoup de portes et nous nous sommes beaucoup amusés en faisant ces trois films.

