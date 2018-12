«Je rêve grand, à quoi bon sinon?»

Ambitieux comédien et rappeur, Shameik Moore prête sa voix à Miles Morales, l'homme-araignée métis et latino du film d'animation «Spider-Man: New Generation». Il est persuadé que l'on peut provoquer sa chance dans la vie.

Pourquoi rêviez-vous de camper Miles Morales?

J'ai découvert le personnage très jeune. J'étais alors très protégé dans ma vie. Je n'écoutais pas de hip-hop et ne regardais pas de dessins animés. J'étudiais dans une école militaire et chrétienne. Mon cousin était fan de hip-hop et de cartoons. C'est chez lui que je suis tombé sur Miles Morales pour la première fois. Je n'en revenais pas qu'il soit noir.

Qu'avez-vous fait ensuite?

Plus tard, je traînais avec deux amis comédiens. On s'entraide tous les trois et on croit à la loi de l'attraction. L'un d'entre eux m'a offert un journal et suggéré d'y écrire mes pensées. Une des choses qui me sont passée par l'esprit a été: «Je suis Miles Morales. Je suis Spider-Man». Et deux ans plus tard, j'ai décroché ce boulot. Les producteurs avaient vu mon film «Dope».

Avez-vous pratiqué cet exercice pour d'autres films?

D'autres projets se sont réalisés ainsi mais j'ai des objectifs ambitieux. Je veux devenir propriétaire d'une chaîne d'hôtels et avoir ma propre marque de voiture. J'ai de grands rêves! Spider-Man est juste le commencement. Je m'efforce toujours de rêver grand, sinon à quoi bon rêver?

Avez-vous eu un mentor dans votre vie comme l'oncle de Miles dans le film?

J'ai toujours eu envie d'avoir un frère aîné que je puisse admirer mais je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un mentor. J'ai six frères et sœurs et mon père est très protecteur. Il est rasta et ma famille jamaïquaine. Ma mère a une forte personnalité, très piquante, et parle naturellement fort. J'ai une famille aimante et mes parents m'ont permis d'être moi-même. Quand j'ai voulu danser, ils m'ont soutenu. Idem lorsque j'ai eu envie de jouer la comédie, puis de faire de la musique.

Pouvez-vous imaginer incarner Spider-Man dans un film en prises de vues réelles?

J'adorerais ravir la vedette à tous les Spider-Man qui ont existé au cinéma. Si je jouais Miles Morales dans un film en prises de vues réelles, je casserais la baraque. Je vais être humble et en rester là. Vous regardez, Sony? Vous devez produire un nouveau film avec moi!

