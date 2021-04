Zendaya était la seule à porter un masque

Si elle n’avait pas de nominations cette année, Zendaya a malgré tout volé la vedette aux autres stars présentes à la 93e cérémonie des Oscars, dimanche 25 avril 2021. Sublime dans sa somptueuse robe jaune signée Valentino, l’actrice américaine de 24 ans a été comparée à «une princesse de Walt Disney» par différents magazines de mode. Elle portait aussi autour du cou des bijoux valant 6 millions de dollars. Cependant, Zendaya ne s’est pas uniquement démarquée par son allure. Son attitude face à la pandémie a aussi marqué les esprits.

Sur le tapis rouge, elle a été la seule célébrité à porter un masque anti-Covid, avant de le retirer pour poser devant les photographes. Durant le show, qui s’est tenu dans une gare historique de Los Angeles, l’héroïne de la série «Euphoria», assise à une table au sein du public, a eu continuellement le visage masqué, contrairement à la majorité des convives.

Zendaya qui arrive sur le red carpet.. elle est magnifique #Oscars pic.twitter.com/zyD13bFWZs — TH (@sb_anonyme) April 25, 2021

we love @zendaya so much for wearing a mask during the ceremony #Oscars pic.twitter.com/7FF83qXlx1 — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) April 26, 2021

Elle ne l’a enlevé que lorsqu’elle a présenté une catégorie de nominations. Pourtant, la présentatrice de la soirée, l’actrice Regina King, avait expliqué aux invités le protocole de sécurité à suivre, le comparant à un tournage de film: «Quand on est filmé, on enlève le masque, quand ce n’est plus le cas, on le remet.» Sur les réseaux sociaux, les fans de Zendaya ont été nombreux à la féliciter d’avoir été aussi exemplaire.

(L'essentiel/lja)