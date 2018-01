Un tueur à gages a une journée pour se venger

Travis Conrad, interprété par Ethan Hawke, est un tueur à gages solitaire au service d’une agence paramilitaire secrète. Lorsqu’il meurt au cours d’une mission dangereuse, une procédure médicale expérimentale mise en place par ses employeurs le ramène temporairement à la vie, afin d’obtenir des informations cruciales.

«24 Hours to Live»



De Brian Smrz. Avec Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer.

Sortie le 17 janvier.





Travis Conrad réalise alors qu’il n’a plus que 24 heures à vivre et il décide alors, au cours de cette période, de venger la mort de sa femme et de son petit enfant. Mais il va croiser la route d’un super-espion chinois qui l’a tué une première fois. Comment pourra-t-il se sortir de ce piège? Comment mettre à profit ses dernières 24 heures?

Ethan Hawke a suivi un entraînement particulier

24 Hours to Live» est le second long métrage de Brian Smrz après «Hero Wanted» (2008), déjà un film d’action. Ce dernier a principalement travaillé comme coordinateur des cascades sur des blockbusters comme «Die Hard 4: Retour en enfer», «Minority Report» ou «X-Men: Le commencement». Ethan Hawke campe ici un tueur chevronné et un ex-soldat. Dans un souci d’authenticité, le comédien a suivi un entraînement en maniement des armes à feu.

Ethan Hawke est un habitué de la pratique, puisqu’il avait déjà suivi des formations de ce type pour «Training Day», «Assaut sur le central 13» ou encore «L’Élite de Brooklyn».



