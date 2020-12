Schwarzie s’incruste parmi ses anciens élèves

«Un flic à la maternelle», d’Ivan Reitman, est sorti il y a trente ans. En tout cas aux États-Unis, l’Europe ayant dû attendre février 1991 pour le découvrir. Un film devenu culte qui a rapporté plus de 200 millions de dollars (163 millions d'euros environ) au box-office (pour 15 millions de budget). Et surtout le virage (amorcé dans «Twins» en 1988) réussi de Terminator dans un registre aux antipodes de ses films maous costauds, celui de la comédie. Un virage souvent imité (par Vin Diesel dans «Baby-Sittor», Dwayne Johnson dans «Fée malgré lui» et même Dolph Lundgren – si, si! – dans «Un flic à la maternelle 2»), jamais égalé!

Ce 30e anniversaire méritait bien une petite réunion de famille! Christian Cousins (Dominic), Miko Hughes (Joseph), les jumelles Krystle et Tiffany Mataras (Tina et Rina), Brian Wagner (William) et Adam Wylie (Larry), qui jouaient certains des enfants de l’école dans laquelle débarquait un flic sous couverture (Arnold Schwarzenegger), se sont réunis par Zoom interposé pour échanger leurs souvenirs du tournage du film. Et qui surgit à l’improviste (à la 35e minute de la vidéo ci-dessus)? Schwarzie, alias Mr Kimble, en personne!

Les enfants en 1990:

L’acteur de 73 ans a lui aussi partagé quelques anecdotes. «Certaines répliques, à cause de mon accent, faisaient rire les enfants. Alors, je criais: «Ce n’est pas une tumeur, ce n’est pas une tumeur du tout», et les enfants riaient au lieu d’avoir peur. Ivan [Reitman, le réalisateur] a dit que si les enfants riaient de ma voix, il pensait que le public rirait aussi. Et c’est exactement ce qui s’est passé».

Il a également rendu hommage à ses partenaires en culottes courtes de l’époque: «Sans hésitation, ce sont vos performances en tant que gamins qui ont construit ce film. C’est ce qui l’a rendu si attachant et en a fait un succès que les gens aiment revoir année après année.»

La bande-annonce du film:

(L'essentiel/Catherine Magnin)