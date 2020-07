«Été 85», bien plus qu’une romance aux couleurs rétro

«Été 85»



De François Ozon. Avec Benjamin Voisin, Félix Lefebvre, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty. Sortie au Luxembourg mercredi 22 juillet 2020. *****

Parti faire un tour en mer, Alex (Félix Lefebvre) est surpris par le mauvais temps et chavire. David (Benjamin Voisin) lui porte secours et le ramène chez lui. Débute alors une relation intense, qui durera six semaines…

■Le contexte Labellisé Cannes 2020, «Été 85» est le 19e long métrage de François Ozon après l’excellent «Grâce à Dieu», Grand Prix à la Berlinale en 2019. Le cinéaste adapte un roman phare de son adolescence, «La danse du coucou» d’Aidan Chambers.

■L’amour L’histoire est universelle. Peu importe qu’elle arrive à deux garçons; ce n’est pas le sujet. À l’image de «La vie d’Adèle» d’Abdellatif Kechiche, «Été 85» ne fait pas de l’homosexualité un enjeu.

■Les acteurs Benjamin Voisin est aussi séduisant et intrigant que Félix Lefebvre est vrai et touchant. Tous deux dégagent une force incroyable.

■La construction Dès la première minute, on sait que l’ombre succédera à la lumière. Comment? Pourquoi? François Ozon maîtrise parfaitement le suspense, grâce à une structure en flashback qui prend tout son sens, là où d’autres l’utilisent juste pour se donner de l’originalité.

■L’atmosphère Les falaises de Côte d’Albâtre, en Normandie, et les looks vintage des personnages nous plongent dans une parenthèse hors du temps. Bande-son jubilatoire, scène culte en boîte de nuit, débat entre possessivité et liberté, rapport à la mort et résilience dans l’écriture achèvent de fasciner.

«Les jeunes générations idéalisent cette période»

«Plus jeune, quand j’ai commencé à faire des films avec la caméra Super 8 de mon père, je pensais que tous les cinéastes étaient derrière la caméra, raconte le cinéaste de 52 ans. Je n’avais pas compris que le cameraman et le cinéaste étaient deux personnes différentes. J’ai compris ça quand je suis entré à la Fémis (école de cinéma à Paris, NDLR) et j’ai beaucoup souffert lorsqu’on m’a imposé un cadreur et un chef opérateur. Moi je m’étais habitué à être derrière la caméra, c’est pour moi le meilleur moyen de voir et de diriger les acteurs».

En 1985, l’année où se déroule son film, François Ozon avait 17 ans. «Je n’idéalise pas les années 80, pour moi ce sont des années ingrates, avec notamment l’arrivée du sida, rappelle-t-il. Ce qui est amusant, c’est que les jeunes acteurs ont tenu absolument à garder les costumes du film, alors que moi je trouvais ça très moche! On sent que les jeunes générations idéalisent cette période, qu’elle revient à la mode».

De Jeanne Mas à Bananarama en passant par Écran Total 80 et The Cure, la bande-son du long métrage a un rôle essentiel. Si bien qu’elle a même influencé… le titre du film! «Je dois vous avouer qu’au début, le film s’appelait «Été 84», confie le réalisateur. Mais quand mes producteurs ont commencé à négocier avec The Cure, Robert Smith a refusé de nous donner les droits, arguant que la chanson datait de 1985. Étant très fan, je lui ai écrit une lettre lui disant que, pour avoir le morceau, j’étais prêt à changer le titre de mon film!»

(L'essentiel/Marine Guillain)