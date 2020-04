Elle se met à la pole dance pour séduire un homme

Il devait arriver sur grand écran, le 18 mars, quelques jours après les gros chamboulements dû au Covid-19 incluant la fermeture des cinémas. Du coup, le film «Forte» sort directement sur la plateforme Amazon Prime, sans passer par la case des salles obscures. Nous avions eu la chance de découvrir cette comédie au Festival de l'Alpe d'Huez (F) en janvier 2020. Elle en était injustement repartie bredouille, sans même le prix d'interprétation féminine pour l'excellente Melha Bedia.

Le pitch

Elle est super sympa Nour (Melha Bedia) et très drôle. Mais tout ça n'enlève pas ses kilos en trop. En plus, elle joue au foot, porte de gros pulls à capuche, bref n'est pas très féminine. La jeune femme fait alors un constat cruel: elle n'a pas droit à la tendresse, ni au regard des hommes, qui la considèrent toujours comme la «bonne copine». Et puis un jour, Nour tombe par hasard sur un cours de pole dance. La discipline lui plait à fond (et semble aussi séduire le collègue de son club de sport sur qui elle lorgne), mais elle se sent incapable de la pratiquer. Ça, c'est jusqu'à ce que la prof aux collants ultramoulants (Valérie Lemercier) s'en mêle...

Notre avis

Ce qu'on aime – beaucoup – dans «Forte», c'est que l'héroïne reste elle-même. Elle ne va pas tenter de changer pour correspondre à des diktats imposés par la société, oh ça non! Mais elle va suivre le plus beau des parcours, qui doit l'amener à la confiance et à l'estime de soi. De tous les plans, Melha Bedia (la soeur de Ramzy) est épatante, bluffante de naturel (le personnage lui ressemble tellement qu'elle n'a pas eu besoin d'inventer grand-chose, confie-t-elle), avec une répartie sans égal. Quelques scènes sont à mourir de rire, notamment quand Nour prend le métro avec sa barre de pole dance. En bref, une comédie française jubilatoire (enfin!), qui parvient à faire rire tout en abordant son sujet avec justesse et sensibilité.

(L'essentiel)