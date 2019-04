Hellboy et les siens face à une redoutable sorcière

Le Bureau pour la recherche et la défense paranormales (B.P.R.D.), dirigé par le père adoptif de Hellboy, Trevor «Broom» Bruttenholm (Ian McShane), se mobilise toujours lorsque des forces surnaturelles menacent l’humanité.

La force de réaction est composée de Hellboy (David Harbour), un demi-démon, du commandant Ben Daimio (Daniel Dae Kim), qui peut se transformer en jaguar, et de la magicienne Alice Monaghan (Sasha Lane).

Oeuvre d'un nouveau réalisateur

Hellboy et son équipe sont poussés à bout. Ils vont devoir affronter un ennemi redoutable, la puissante sorcière Nimue (Milla Jovovich) qui s’est donné pour objectif de réduire l’humanité en cendres et faire régner les ténèbres. Le film du réalisateur Neil Marshall («Centurion», «Underground») est le troisième adapté du personnage de comics Hellboy créé par Mike Mignola, après «Hellboy» (2004) et «Hellboy 2: Les Légions d’or maudites» (2008), tous deux réalisés par Guillermo del Toro. Il n’en est cependant pas la suite directe.

Dans un entretien accordé à Collider, Lloyd Levin, producteur de la franchise, a expliqué avoir préféré tout reprendre depuis le début plutôt que de donner une suite, dix ans après, à «Hellboy 2: Les Légions d’or maudites». Ce nouveau volet est l’œuvre d’un nouveau réalisateur, tandis que le personnage sera également porté par un nouvel acteur, David Harbour, et non plus Ron Perlman.

«Hellboy»

De Neil Marshall. Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim. Sortie le 10 avril.

(L'essentiel)