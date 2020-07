«Dans le regard de l'autre, on est des Noirs»

Lors d’un entretien vidéo (ci-dessus), le rappeur, acteur et réalisateur de 39 ans nous a parlé rap, foot et ouverture d’esprit.

Comment est venue l’idée de ce scénario?

Il y a beaucoup de films en France qui tournent autour de l’identité et du racisme, mais c’est souvent le même point de vue: celui de l’homme blanc de 50 ans qui nous raconte ce qu’est le racisme. Je voulais faire un film avec mon regard.

Que voudriez-vous que les spectateurs retiennent essentiellement?

Quand on dit «Les Noirs», ça ne veut rien dire. Moi je suis noir, Fabrice Eboué est noir, Fary est noir, mais on n’a rien en commun. C’est dans le regard de l’autre qu’on est perçus comme des Noirs, mais moi, je ne me vis pas comme noir dans mon quotidien. Si grâce au film on peut essayer de regarder les gens comme des êtres humains et pas comme une couleur, une orientation sexuelle ou une religion, ce serait pas mal.

Était-ce une évidence de jouer vous-même le rôle principal?

L’acteur raté qui approche de la quarantaine, c’est pile moi, donc oui!

Dans le film, vous prévoyez d’enregistrer un son avec Soprano. Un clin d’œil à votre passion pour le rap?

Oui! Le rap a été une chose essentielle et extraordinaire dans ma vie. Comme le foot.

Dans quel sens?

Et bien avec le rap, j’ai appris à m’organiser avec mes potes pour enregistrer des albums, pour essayer de les vendre… Ça m’a appris que j’étais capable de faire des choses. Personne ne me l’avait montré jusqu’ici, c’était un cadeau du ciel. Après, la qualité des albums, c’est une autre chose! Vous savez, c’était pas mortel d’être Noir dans les années 1990, alors quand j’ai vu les rappeurs noirs américains, comme le Wu-Tang Clan, qui s’assumaient dans leur négritude, qui avaient fait une force d’être pauvres et noirs, ça m’a démonté le cerveau. J’ai compris que je n’avais pas à rougir de ce que j’étais.

Et le foot?

Le foot m’a appris toutes les valeurs de la vie: l’entraînement, l’humilité, le respect… Alors vive le rap et vive le foot, même si ça fait très plouc!

(L'essentiel/Marine Guillain)