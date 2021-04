Il y aura bien un cinquième «American Pie»

Alors que l’on pensait que le 4e volet d’«American Pie», sorti en 2012, était le dernier, l’actrice qui a joué le rôle de Vicky dans trois des quatre longs métrages de la saga a annoncé qu’un 5e allait voir le jour. «Je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne le sais pas vraiment, a confié Tara Reid à Entertainment Tonight. Mais un scénario existe et c’est l’un des meilleurs. Il est incroyable.»

L’actrice de 45 ans a ajouté que tous les comédiens des différents «American Pie» étaient restés en contact d’une manière ou d’une autre au cours des dernières années. «Quand vous grandissez avez des gens et que vous connaissez vos premiers succès avec eux, vous ne pouvez pas l’oublier», a-t-elle confié.

S’il est plus que probable qu’un nouvel épisode d’«American Pie» voie prochainement le jour, ce n’est pas le cas pour «Sharknado», saga dans laquelle Tara Reid a également joué. «Je ne crois pas qu’il y aura une suite. J’ai été un robot, j’ai accouché à l’intérieur d’un requin, j’ai fait tout ce qu’il était possible de faire. Je ne vois pas comment mon personnage pourrait aller plus loin», a-t-elle justifié.

