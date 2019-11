Eva Green maman et astronaute dans «Proxima»

Sarah, interprétée par Eva Green, est une astronaute française, mais également mère célibataire d'une petite fille de 7 ans, choisie pour partir à bord d'une mission spatiale d'un an en vue d'un voyage sur Mars. Et c'est, non pas dans l'espace, mais au cœur des centres d'entraînement des astronautes européens (ESA) à Cologne (Allemagne) et de Star City à Baïkonour près de Moscou, qu'Alice Winocour embarque le spectateur avec son film.

«Car dans la réalité, la plus grande partie de la vie des astronautes, c'est l'entraînement, parfois ils ne partent jamais dans l'espace», explique la réalisatrice française. Loin de l'image «virile de l'astronaute conquérant des films américains», Alice Winocour s'intéresse davantage à l'intime.

«Être astronaute, c'est faire l'expérience de la fragilité humaine car on est confronté à nos propres limites du fait qu'on appartient à cette planète». De son côté, l'astrophysicien Sylvestre Maurice a été conseiller sur le film. La plus grande beauté de ce film marquant, outre son scénario singulier (signé Alice Winocour et Jean-Stéphane Bron), tient dans l'intelligence du ton. L'amour fusionnel entre Sarah et sa fille Stella, malmené par la distance, bouleverse, à l'instar de leur courage. Un bel hommage aux femmes astronautes, grâce à un regard résolument féministe.

(L'essentiel)