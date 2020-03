Storm Reid pense que «les filles doivent s'imposer»

À seulement 16 ans, Storm Reid n'a pas peur d'imposer ses idées à Hollywood. À l'affiche du film «Invisible Man» actuellement au cinéma, elle va également se lancer dans la production, tout en préparant le tournage de la seconde saison de la série «Euphoria».

Êtes-vous fan de films d'horreur, pour avoir accepté ce remake de «L'homme invisible»?

J'aime les challenges et ce film en était vraiment un, car j'ai souvent dû simuler la peur ou l'angoisse, alors qu'il n'y avait rien d'horrible devant moi, puisque c'est un gars invisible (rires). Ma chance est d'avoir une bonne imagination, alors il me suffisait de m'enfermer dans ma tête pour sentir l'angoisse monter en moi.

Vous tournez sans arrêt depuis deux ans. Comment gérez-vous cette notoriété soudaine?

J'ai toujours voulu être comédienne et je ne fais pas ce métier pour le fric. C'est important de bien gagner sa vie, mais je suis une artiste. La notoriété peut être un piège alors j'évite de me prendre la tête et je me sers de ma petite célébrité surtout pour aider les autres.

Vous avez démarré votre propre société de production avec votre mère et votre sœur. Pourquoi?

Je veux être responsable de mes projets. Même si je n'ai que 16 ans, j'ai des idées pour un feuilleton par exemple que j'aimerais tourner dans la ville où j'ai grandi, à Atlanta. Je veux montrer l'exemple aux adolescentes car les filles doivent s'imposer: imposer leurs idées, leurs désirs, leurs ambitions. Il est temps de changer la perception générale. Une femme autant qu'un homme a le droit de se battre pour réussir. J'ai la chance d'avoir eu des artistes plus âgées que moi et qui m'ont donné l'exemple dans le show-biz. Je peux produire et créer sans attendre que l'on m'appelle pour une audition. Je veux prouver aux plus jeunes que l'on ne doit pas avoir peur d'exprimer ses opinions.

Vous vous impliquez également dans des conférences pour combattre le racisme...

J'essaie juste d'apporter ma voix au débat pour expliquer aux adultes qu'ils doivent aider les jeunes et ne pas avoir peur d'eux. Que cela concerne l'environnement, le racisme ou que sais-je encore, les ados d'aujourd'hui sont le futur de notre société. Il est donc important de nous aider à apprendre, mais aussi à parler. En tant qu'artiste, j'ai l'avantage d'avoir l'occasion de partager mes opinions. Mais je rencontre beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette chance là alors qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi et pleins d'idées pour l'avenir.

Question TV pour finir, allez-vous participer à la saison 2 de «Euphoria»?

Oui, j'ai déjà reçu les scripts des premiers épisodes inédits et je vais retrouver l'équipe dans quelques jours. J'aime être la petite sœur de Zendaya et la seconde saison va davantage explorer les relations entre Gia et Rue. Le tout est de savoir si elle va suivre le chemin destructif de son aînée ou pas.

(L'essentiel)