Elle regrette d’avoir tourné avec Allen et Polanski

Kate Winslet a exprimé ses regrets pour avoir travaillé avec Woody Allen et Roman Polanski ces dernières années, lors d’un entretien accordé à Vanity Fair. Pourtant, en 2017, l’actrice défendait encore son choix auprès du New York Times.Kate Winslet a joué pour Woody Allen dans Wonder Wheel en 2017 et pour Roman Polanski avec Carnage en 2011. Mais comme elle l’a confié à Vanity Fair, l’actrice oscarisée regrette désormais d’avoir travaillé pour les deux réalisateurs controversés.

«Je me dis, mais qu’est-ce que je faisais à travailler avec Woody Allen et Roman Polanski ? Ça me parait incroyable maintenant de voir comment ces hommes étaient tenus en si haute estime dans l’industrie cinématographique et pendant aussi longtemps. C’est p*tain de scandaleux, a affirmé Kate Winslet. Je dois prendre mes responsabilités pour avoir travaillé avec eux deux. Je ne peux pas revenir en arrière. Je me débats avec ces regrets, mais qu’est-ce qui nous reste si on est incapable de se montrer honnête là-dessus ?»

Des expériences extraordinaires

En 2017, Kate Winslet avait pourtant défendu son choix lors d’un entretien accordé au New York Times. «Bien sûr qu’on y pense, mais en même temps, je ne connaissais pas Woody et je ne savais rien de sa famille, avait-elle affirmé. Mais en tant qu’actrice dans le film, vous devez juste prendre vos distances et dire, «Je ne sais rien, vraiment, et peu importe si tout cela est vrai ou faux». Woody Allen est un réalisateur incroyable. Au même titre que Roman Polanski. J’ai eu des expériences de travail extraordinaires avec ces deux hommes et c’est la vérité.»

De nombreuses actrices et acteurs ayant travaillé avec Woody Allen ont exprimé leurs regrets pour avoir tourné avec lui ces dernières années après que sa fille, Dylan Farrow, l’a de nouveau accusé de l’avoir sexuellement abusée lorsqu’elle était enfant, accusations que le réalisateur a toujours niées. De son côté Roman Polanski est en exile en Europe depuis les années 70 après avoir été inculpé pour détournement de mineur aux Etats Unis.

(L'essentiel/Cover Media)