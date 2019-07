«Irréversible» à Venise en version longue?

Je vous parle d'un film que les moins de 18 ans ne devraient pas connaître. C'est en effet l'âge limite minimum fixé par la commission de contrôle des âges pour pouvoir accéder à une salle de cinéma projetant le film de Gaspar Noé, «Irréversible». Présenté en compétition pour la Palme d'or à Cannes 2002, le film est entré dans la légende de ceux qui ont fait rimer festival avec scandale.

Provoc, scandaleux, ultra-violent, bestial, sanguinaire, rouge, noir, pessimiste, cauchemardesque, nauséabond, cru, brut, voyeur, intimiste, émouvant, époustouflant, irritant, écoeurant, trash, survolté, compulsif, psychotique, hypnotique, vertigineux, virtuose, sophistiqué, irregardable, regardé, détestable...

«Irréversible», éprouvante descente - contée à rebours - en enfer d'un homme happé par la soif de vengeance après le viol de sa femme, est un coup de trique dans les tripes magistralement mis en scène. Plans sordides sur visages éclatés, interminable scène de viol, mais aussi instants de grâce et de bonheur perverti, en font le film-électrochoc du moment. Âmes (sensibles) s'abstenir... -cma



De Gaspar Noé, avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Durée 1h39. Sorti le 24 mai 2002.

Un choc, ce le fut. Par la longue scène de vengeance, crâne fracassé à coup d'extincteur par le "héros" (Vincent Cassel) et son complice (Albert Dupontel), qui ouvre le film. Par la longue scène de viol dans un passage souterrain, filmée en plan fixe et obstiné sur la victime (Monica Bellucci). Par le portrait aussi, un peu éclipsé par la première partie d'une violence sauvage, d'une complicité folle d'un couple baignant dans une félicité lumineuse qui contraste - tout en la «justifiant» - avec l'abjecte suite. Violence hallucinatoire, chronologie inversée, chute de l'ange... Personne ne sort indemne d'une projection d'«Irréversible». On détestait, on haïssait, on débectait. Ou on admirait, on aimait (voir encadré).

17 ans après, et quelques nouveaux films provocateurs de Gaspar Noé («Enter the Void», «Lov»e et ses scènes de sexe en 3D, «Climax») plus tard, la Biennale (Mostra) de Venise 2019, qui débute le 28 août, annonce l'impensable, l'impossible: prouver qu'«Irréversible» est réversible. Montrer, hors compétition, un montage qui suive la chronologie des événements, dans une version «intégrale» dont on se demande d'abord ce qu'elle apportera... plus de dilution pour rendre la chute plus douce? Plus de pulsions pour la rendre plus viscérale encore? Et puis, une interrogation tout de même: la version annoncée sur le site du Festival de Venise dure 86 minutes. Le film sorti en 2002 en faisait... 99.

Des fans se sont déjà amusés à remonter des films cultes en suivant l'ordre chronologique des événements qu'ils relatent. Tel fut le cas de «Pulp Fiction», de Quentin Tarantino:

