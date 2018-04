Prête à laisser tomber la musique pour le cinéma

Selena Gomez se livre sur sa carrière et ses amours aux journalistes aux studios Sony, à Los Angeles, alors qu'elle fait sa première sortie officielle de 2018 pour la promo de «Hotel Transylvania 3».

Dans «Hotel Transylvania 3», vous prêtez votre voix à la fille de Dracula, Mavis. Est-ce facile de vous voir en dessin animé?

Ça va mieux car c'est déjà notre troisième film. Il y a toujours un instant surprenant lorsque je rentre dans le studio pour réciter mes dialogues et que je vois Mavis sur l'écran car j'ai vraiment l'impression de voir un peu mon double en dessin animé... en plus dark bien sur (rires). HT3 est encore plus fun car les fans connaissent toute la famille de monstres et c'est aussi plus cool pour moi car j'ai à présent l'habitude de ce job, même si ma voix a un peu changé depuis le premier film animé.

Comment est-ce que votre voix a changé ?

Le premier «Hotel Transylvania» a 7 ans et je suis passé d'ado à adulte entre temps, donc j'ai la voix moins aiguë. Ce n'est pas grave, Mavis Dracula a grandi avec moi. Enfin, Mavis a même grandi plus vite que moi car elle est mariée à Johnny et ils ont un enfant. Moi je suis loin de ça!

Mavis donne des conseils à son père pour rencontrer des filles dans HT3. Est-ce que vous ressemblez à votre personnage dans votre vie privée aussi sur ce plan là?

Moi, donnez des conseils en matière de relations amoureuses à quelqu'un? Vous voulez rire! Je crois que je suis la plus mauvaise personne pour me permettre de conseiller qui que ce soit dans ce domaine.

Vous refusez de répondre aux questions sur Justin Bieber et The Weeknd. Pourquoi?

D'abord parce que ma vie privée ne regarde que moi et ceux qui en font partie. Ensuite, je ne veux pas parler de ce sujet parce que j'ai appris qu'il faut mieux se taire si l'on ne veut pas que la moindre phrase soit déformée ou analysée contre son gré.

Votre dernier album, «Revival», est sorti il y a plus de deux ans. À quand des chansons inédites?

Ça sera une surprise pour mes fans. Je n'ai pas encore de date de confirmée mais la plupart de mes nouvelles chansons sont prêtes. Je bosse sur ces compositions et enregistrements depuis des mois. Je note mes inspirations et j'ai fait plusieurs changements en travaillant les mix avec mon équipe.

On vous connaît chanteuse, danseuse, actrice... Quel est l'aspect favori de vos multiples carrières?

Cela me fait plaisir que vous me posiez la question car on me parle presque toujours de musique, mais si je ne devais choisir qu'une chose, je dirais actrice. La chanson semble être ce qui fonctionne le mieux pour moi depuis plusieurs années, mais je n'aurais aucun problème à mettre la musique de côté si l'on me proposait davantage de rôle de comédienne. Mais je ne me plains pas!

