Une beauté de Bollywood défigurée à l'acide

En quelques heures seulement, elle a suscité plus de deux millions de likes et 24 000 commentaires, rien que sur Instagram. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la photo que Deepika Padukone, célèbre actrice de Bollywood, a postée la nuit dernière sur Instagram et Twitter ne laisse pas indifférent. Et pour cause: la comédienne de 33 ans, considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, y apparaît complètement défigurée.

Cette image est la première tirée de «Chhapaak», dont le tournage vient de débuter. Deepika Padukone y incarne une jeune femme victime d'une attaque à l'acide. «Un personnage qui m'accompagnera pour toujours», a commenté l'actrice la mieux payée de Bollywood. De nombreuses autres stars du cinéma indien ont manifesté leur enthousiasme pour le projet sur les réseaux sociaux, à l'instar de Priyanka Chopra (Madame Nick Jonas à la ville), Arjun Kapoor ou encore le mari de Deepika, Ranveer Singh. «Chhapaak» doit sortir le 10 janvier 2020 sur les écrans.

Ce film est tiré de l'histoire vraie de Laxmi Agarwal (ci-dessous), une Indienne de 15 ans défigurée à l'acide par un prétendant deux fois plus âgé qu'elle dont elle avait refusé les avances. À la suite de cette attaque, la jeune victime avait fait campagne pour faire interdire la vente d'acide et obtenu, en 2013, que le gouvernement indien impose des restrictions à l'accessibilité à ce type de produit. Pour son combat, elle avait reçu l'année suivante l'International Women of Courage Award des mains de Michelle Obama.

(L'essentiel/eva grau)