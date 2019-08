La playlist de 1969 d'une radio en décor musical

Souvenez-vous de «Pulp Fiction», quand Uma Thurman et John Travolta dansent sur «You Can Never Tell» de Chuck Berry. La scène est entrée dans l'imaginaire collectif. Selon le réalisateur Quentin Tarantino, la musique fait partie intégrante de la trame de ses films.

Pour «Once Upon a Time in Hollywood», qui se déroule en 1969 à Los Angeles, le cinéaste américain de 56 ans a voulu plonger le spectateur dans l'ambiance unique de cette période. Notamment en allant piocher dans ses souvenirs quand, gamin en 1969, il écoutait la radio locale KHJ. «Quentin voulait que la programmation musicale de cette station serve de décor à son film, comme une sorte de tapisserie», a expliqué à Time Mary Ramos, superviseure musicale du long-métrage.

L'Américaine, qui a déjà travaillé pour Tarantino sur «Django Unchained» (2012) et «Les huit salopards» (2015), a précisé que le réalisateur voulait «absolument obtenir le sentiment viscéral d'être en 1969»: «Ce sont des morceaux joviaux, désinvoltes. On peut imaginer qu'on les écoute à la radio, au volant d'un cabriolet lancé sur une route de Californie, et que l'on s'arrête pour prendre une nana en autostop.»

Concrètement, on retrouve dans cette BO, qui s'est hissée parmi les meilleures ventes romandes, des monuments de la musique dont Deep Purple, les Rolling Stones, Aretha Frank­lin, Otis Redding, Simon and Garfunkel, Paul Revere and the Raiders ou The Mamas and The Papas.

(L'essentiel)