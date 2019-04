La bande-​​annonce de Star Wars IX a été dévoilée

Sabres laser, stormtroopers, droïdes, intercepteur TIE: les premiers extraits du prochain épisode de Star Wars, dernier film de la série originale entamée en 1977, ont été dévoilés vendredi à Chicago avec tous les ingrédients qui ont fait le succès de la saga de George Lucas. Intitulé «The Rise of Skywalker» et réalisé par J.J. Abrams, l'épisode 9 doit sortir fin décembre dans les salles du monde entier. «Ce film, en plus d'être la fin des trois trilogies, doit aussi fonctionner par lui-même», a déclaré J.J. Abrams sur scène après la présentation de l'extrait, long de deux minutes.

La bande-annonce débute sur un gros plan de Rey, dans un paysage désertique, empoignant un sabre laser passé dans sa ceinture pendant que la voix de Luke Skywalker (Mark Hamill) résonne à nos oreilles. «Nous avons transmis tout ce que nous savions. Un millier de générations vivent en toi à présent. Mais c'est ton combat», dit le jedi, tandis que la jeune femme (jouée par Daisy Ridley) s'apprête à affronter un intercepteur TIE qui lui fonce dessus en rase-mottes.

La nouvelle génération

«Ça parle de cette nouvelle génération et de ce dont ils ont hérité, la lumière et l'ombre», a résumé J.J. Abrams, qui avait déjà réalisé l'épisode 7 «L'Eveil de la Force», avant de laisser les commandes à Rian Johnson pour «Les Derniers Jedi». Mais «The Rise of Skywalker» ne suit pas immédiatement les événements de l'épisode 8 (sorti en 2017). «Un peu de temps a passé», a confirmé J.J. Abrams.

Kylo Ren, Finn, Poe, BB-8, mais aussi C3PO, Chewbacca et Lando Calrissian à bord de leur légendaire Faucon Millenium, le dernier épisode de la saga reprend les principaux personnages adulés par les fans depuis plus de quarante ans.

(L'essentiel/afp)