Aaron Paul ne connaît pas l'avenir de «Breaking Bad»

En novembre 2018, Bryan Cranston avait ravi les fans de «Breaking Bad» en confirmant dans le «Dan Patrick Show» que la série allait être adaptée en long métrage. Le tournage de ce film, intitulé «Greenbrier» était alors sur le point de commencer au Nouveau-Mexique et devait être centré sur le personnage de Jesse, interprété par Aaron Paul à la télévision.

Seulement voilà, interrogé sur ce film et sur la possibilité qu'il reprenne du service dans le rôle d'un trafiquant de meth, Aaron Paul a déclaré qu'il n'était au courant de rien. «C'est drôle les rumeurs. Un jour, j'ai appris que j'allais devenir Han Solo. Je n'ai rien entendu au sujet d'un film "Breaking Bad", mais s'il y en a un et que ça marche, j'adorerais en faire partie. Au cas où vous ne connaîtriez pas la série, Walter (NDLR: le personnage joué par Bryan Cranston) meurt, donc il faut qu'il y ait Jesse dans le long métrage», a déclaré l'acteur de 39 ans dans un événement organisé par Variety au Sun Valley Film Festival.

Un peu décontenancés par les propos de Paul, les fans tentent de comprendre ce qui est en train de se passer et échafaudent plusieurs théories. Le plus vraisemblable, selon eux, est que l'acteur a dû signer un contrat l'obligeant à ne rien dire et qu'il joue les idiots tout en semant des indices comme sa dernière phrase sur le décès de Walter. Les plus pessimistes pensent que le créateur de la série a choisi d'écrire un scénario dans lequel la suite de l'histoire de Jesse serait racontée à travers les yeux d'autres personnages. Mais cela reste très improbable quand on connaît le scénario de «Greenbrier», qui retrace la fuite d'un homme qui a été kidnappé et sa quête de liberté. L'ultime épisode de «Breaking Bad» montrait en effet comment Jesse parvenait à s'échapper après avoir été capturé par un gang de néo-nazis.

(L'essentiel/jfa)