Le combat d’un père et son fils contre l’addiction

Pour David Sheff (Steve Carell), la vie de son fils, Nicolas (Timothée Chalamet), un jeune homme brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était toute tracée. À ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès l’âge de 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à la méthamphétamine et rien ne semble pouvoir le sortir de sa dépendance.

«Beautiful Boy»



De Félix Van Groeningen. Avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney. Sortie le 21 novembre.





Réalisant que son fils est devenu un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à ses propres limites, mais également à celles de sa famille.

Bien placé pour les prochains Oscars

«Beautiful Boy» est adapté de deux livres: «Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction», de David Sheff, et «Tweak: Growing Up on Methamphetamines», de Nic Sheff. Journaliste, David Sheff a témoigné, comme son fils, de l’enfer qu’ils ont traversé.

Aux manettes du film, on retrouve le Belge Félix Van Groeningen («The Broken Circle Breakdown»), récemment récompensé aux Hollywood Film Awards. Steve Carell et Timothée Chalamet, révélé l’an dernier dans «Call Me By Your Name», livrent tous deux ici des performances exceptionnelles. Le film est d’ailleurs bien placé pour les prochains Oscars.

