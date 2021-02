La Berlinale, test majeur pour le cinéma européen

Pour cette 71e édition de la Berlinale, qui se tient habituellement au cœur de la capitale allemande, la sélection 2021 fait la part belle au cinéma d’auteur et à douze premiers films. Mais elle fait l’impasse sur le cinéma américain ou les grosses productions, pandémie oblige.

Douze réalisateurs et six réalisatrices sont en lice pour le prestigieux prix, qui doit être décerné vendredi à l’issue de ce festival en format réduit à 5 jours au lieu de 10. Le jury, composé cette année de six précédents lauréats de l’Ours d’or, n’a exceptionnellement pas de président.

Pour la première fois aussi, il doit attribuer un prix d’interprétation «non-genré», une singularité dans les grands festivals mondiaux, au lieu des traditionnels prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. En raison de la pandémie, cette 71e édition se tiendra en deux temps, les projections ouvertes au public étant repoussées du 9 au 20 juin.

«Sentiment de crainte»

Les films ont été réalisés entièrement ou en partie pendant la pandémie, a souligné le directeur artistique du festival Carlo Chatrian. «Si seuls quelques-uns montrent directement le nouveau monde dans lequel nous vivons, ils portent tous sous leur surface l’incertitude des temps que nous vivons», a-t-il déclaré, «un sentiment de crainte est présent partout».

Créée en 1951, la Berlinale fut l’an passé le dernier grand festival européen à pouvoir se tenir avant les confinements et les fermetures de salles. Depuis, le calendrier a été bouleversé. Le plus important et le plus prestigieux, Cannes, qui se déroule d’habitude en mai, n’a pas pu se tenir l’an dernier sur la Croisette. L’édition 2021 a déjà été reportée au mois de juillet.

Mais au vu de la situation sanitaire, le festival pourrait bien être obligé d’attendre jusqu’à l’automne, où le calendrier s’annonce déjà serré, avec San Sebastian et la Mostra de Venise. À l’instar de la Berlinale, d’autres festivals ont opté pour le streaming, faute de mieux: le festival de Gérardmer, le plus grand d’Europe dédié au film de genre, a fait le même choix en janvier, ainsi que Sundance, l’un des plus importants festivals de cinéma indépendant aux États-Unis.

(L'essentiel/AFP)