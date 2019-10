Un acteur de «Breaking Bad» est décédé

La fiction a rejoint la réalité... Robert Forster, acteur dans la série «Breaking Bad» est décédé d'un cancer du cerveau à l'âge de 78 ans. Cette fiction à grand succès raconte le parcours d'un professeur de chimie qui finance sa chimiothérapie en fabriquant de la méthamphétamine.

Robert Forster, lui, jouait le rôle de «Ed» dans la série, un personnage secondaire beaucoup plus présent dans le remake sous forme de film «El Camino», actuellement sur Netflix.

Le héros de la série Bryan Cranston a livré un vibrant hommage à son collègue qui a également joué dans Twin Peaks, The Descendants, Mulholland Drive bien-sûr dans Jackie Brown. Cette prestation particulièrement aboutie lui a d'ailleurs valu une nomination aux Oscars.

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g