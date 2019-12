Y aura-​​t-​​il un présentateur pour les Oscars?

En 2019, pour la première fois depuis 30 ans, la cérémonie des Oscars n'avait pas de présentateur. Kevin Hart, auquel le rôle avait été confié, avait préféré laisser tomber après que des vieux tweets homophobes avaient refait surface. Les audiences d'ABC, qui diffuse les Oscars, avaient connu une légère hausse par rapport à 2018. En mai 2019, la présidente du divertissement de la chaîne avait même déclaré qu'elle était «extrêmement fière» de la manière dont s'était déroulée la soirée.

Alors, à un mois et demi de l'édition 2020, qui se déroulera le 9 février, l'Académie des arts et des sciences du cinéma et ABC se demandent s'il est bien nécessaire d'avoir une célébrité pour animer une cérémonie d'une durée de plus de trois heures. Selon Variety, les organisateurs pourraient opter pour un compromis en invitant plusieurs stars pour coprésenter la soirée, comme cela a déjà été le cas en 2011 avec Anne Hathaway et James Franco, en 2010 avec Alec Baldwin et Steve Martin ou encore en 1987 avec Paul Hogan, Chevy Chase et Goldie Hawn.

Pour le moment, l'équipe de production, dirigée par Lynette Howell Taylor et Stephanie Allain, n'a pas encore pris de décision formelle, et aucune annonce n'est prévue avant le début du mois de janvier 2020, a appris Deadline. À noter que le nom de la personne qui présentera les SAG Awards, le 20 janvier 2020, n'a pas encore été communiqué. Quant au maître de cérémonie des Golden Globes, le 6 janvier, il s'agira de Ricky Gervais.

(L'essentiel/jfa)