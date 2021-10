«Une force enfermée, qui a tant à donner»

L’essentiel: Vous aviez fait vos débuts au cinéma en 2015 dans «Cerise». Est-ce à ce moment-là que vous avez choisi le cinéma?

Zoé Adjani: Oui, je me suis dit que ça serait ma vie. Mais j’avais alors 15 ans et je devais finir mes études. Je suis venue à Paris, pour comprendre ce milieu et construire tout cela.

On vous retrouve aujourd’hui dans «Cigare au miel». À quel moment le choix de la réalisatrice Kamir Aïnouz s’est-il porté sur vous?

Elle avait vu le film «Cerise» et avait ressenti l’énergie. Elle m’a donné le scénario, et on a beaucoup échangé sur le personnage de Selma, une vraie force enfermée, et qui a tant à donner. Et Kamir Aïnouz propose enfin une représentation d’une famille algérienne qui n’est pas dans la précarité.

Comment se glisse-t-on dans la peau d’une fille de 17 ans dans les années 1990?

Assez facilement. Adolescente, je n’ai pas eu de portable avant mes 15 ans. Je me suis reconnue dans les moyens de communication entre les ados du film, la violence, la dynamique du choc, la compétition. Au final, tout le monde y subit les diktats du patriarcat et du capitalisme.

La double identité est au cœur du film. Cela a-t-il résonné chez vous?

Oui, très fort. Mes parents sont français, mais les grands-parents sont allemands, italiens et kabyles. La mémoire générationnelle me vient d’ailleurs. Je suis double, et c’est un des thèmes qui me touche le plus. Je pense qu’il faut embrasser cette biculturalité.

Les thèmes de la sexualité et de la virginité sont également centraux. Comment gère-t-on cet aspect en tant que jeune actrice?

Je gère ça très mal. J’avais 19 ans quand j’ai lu le scénario. Et le fait de savoir que mon corps allait être montré n’est pas ce que je recherchais. Dans le film, le corps de Selma ne lui appartient pas.

Vous portez un nom célèbre. Est-ce davantage un atout ou un poids?

C’est une question d’équilibre. Ça m’apporte beaucoup mais pas forcément en terme de légitimité. Le film «Cigare au miel» peut m’apporter un ancrage en tant que comédienne, et qui me permettrait de me détacher de ce poids.

Quels sont vos prochains projets?

Je joue dans le prochain film de Valerie Bruni-Tedeschi, et j’ai d’autres projets que je ne peux pas encore évoquer.

(Recueilli par Cedric Botzung)