Le remake de «La famille Bélier» pour ouvrir Sundance

Covid oblige, l’édition 2021 du Sundance Film Festival, du 28 janvier au 3 février, se tiendra essentiellement en ligne, sur la plateforme du festival. Quelques villes de l’Utah et des États-Unis pouvant accueillir du public y sont associées.

Au programme, 72 longs métrages (dont plus de la moitié de premiers films) et une cinquantaine de courts métrages provenant de 29 pays. Les organisateurs ont reçu 14 092 propositions, dont 3 500 longs métrages.

Et c’est le remake américain de «La famille Bélier» (le film d’Éric Lartigau qui avait valu à Louane Emera le César 2015 du Meilleur espoir féminin) qui a été choisi pour faire l’ouverture. «Coda», qu’il s’appelle, réalisé par Sian Heder, avec Emilie Jones (qu’on a vue dans la série «Locke & Key» sur Netflix) dans le rôle d’une adolescente seule entendante dans une famille de sourds.

La bande-annonce de «Little Miss Fate»:

Little Miss Fate - Trailer from YK Animation on Vimeo.

«Nous existons»

«Pendant des milliers d’années, les humains se sont réunis pour raconter des histoires et donner un sens à leur vie», a déclaré Tabitha Jackson, directrice de Sundance, en préambule de la présentation du programme, le 15 décembre. «En cette année de pandémie, nous nous réunissons pour célébrer une constellation d’artistes aux perspectives uniques qui expriment ce moment actuel et qui, ensemble, disent: "Nous existons". C’est ce que nous sommes. Et c’est ce que nous voyons».

«Sous la direction de Tabitha, nous avons forgé une nouvelle vision collective: une vision qui honore l’esprit et la tradition de ces rassemblements annuels revigorants dans l’Utah, tout en faisant place à de nouvelles possibilités imaginatives dans un nouveau format en ligne», a ajouté Robert Redford, fondateur et président du Sundance Institute.

(L'essentiel)