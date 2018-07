Bientôt des robots à la place des cascadeurs?

Disney a fait la démonstration d'un modèle robotisé capable d'acrobaties de haut vol. Son humanoïde cascadeur est aussi bien capable de marcher sur une corde que d'atterrir sur un point prédéterminé. En plein vol, il peut modifier ses trajectoires à la volée et réaliser ses figures comme prévu, avec vitesse et précision. Le bonhomme robotisé est aussi capable de jouer les doublures d'un acteur en imitant ses poses ou en réalisant des acrobaties qui seraient même trop dangereuses pour un cascadeur professionnel.

Du côté technique, il s'appuie sur un tas d'engrenages, de capteurs et d'articulations, ainsi qu'un accéléromètre, un gyroscope et un système avancé de détection laser pour mesurer les distances et la vitesse. Disney entend offrir des expériences nouvelles et plus spectaculaires dans ses parcs d'attractions. La firme s'en servira aussi pour les tournages de films d'action, comme les séries «Marvel» et «Star Wars».

Baptisée «Stuntronics», mot-valise signifiant cascade et électronique, la technologie reste encore à l'état de prototype. Mais comme le relève le site TechCrunch, cette nouvelle évolution fait suite à un bras robotisé présenté par Disney il y a quelques mois à peine.

(L'essentiel/laf)